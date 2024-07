Senza patente, fa un incidente e scappa: scatta la maxi multa (e la denuncia)

Prima (senza patente) ha causato un incidente, poi è scappato senza prestare soccorso. Per lui è scattata una denuncia, oltre a una maxi multa. Un uomo di 49 anni, cittadino peruviano, è stato indagato a piede libero dalla polizia locale di Rho per omissione di soccorso, dopo essersi allontanato in seguito a un incidente tra corso Europa e via Bersaglio.

Tutto è successo nella mattinata di domenica 30 giugno, quando l’auto guidata dal 49enne, una Fiat Punto, ha tamponato una macchina davanti a lui, con a bordo una donna di 35 anni e un 38enne. L’autore dell’incidente, tuttavia, non si è fermato a soccorrere i feriti, ma si è allontanato. Alcuni testimoni si sono appuntati il numero di targa e lo hanno consegnato alla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi.

I due feriti sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale di Rho e, nel frattempo, sono iniziate le indagini. Gli agenti guidati dal comandante Antonino Frisone sono arrivati al 49enne anche grazie ai colleghi del comune di Casorezzo, che nella mattinata di lunedì lo hanno individuato poco lontano da casa sua; successivamente è stato accompagnato al comando Nicolò Savarino, dove è scattata la denuncia.

Non solo, per lui è scattata una sanzione da 5.000 euro per guida senza patente ed è stato disposto anche il fermo del veicolo per tre mesi.