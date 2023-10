Il Pirellone si illumina con i colori di Israele

C’è chi festeggia e chi esprime cordoglio. Milano si esprime dopo l’attacco di Hamas a Israele. Ieri sera il Belvedere del Pirellone è stato illuminato con luci bianche e blu, colori della bandiera israeliana. “Esprimiamo solidarietà e sostegno al popolo israeliano barbaramente attaccato in queste ore. La democrazia vincerà sul terrorismo”, scrive il presidente della regione, Attilio Fontana su Facebook.

Dall’altro lato i sostenitori dell’attacco. Nel pomeriggio di domenica, infatti, un gruppo di ragazzi si è riunito in piazza Duomo con bandiere della Palestina per celebrare l’attacco. I giovani si sono fatti immortalare con il simbolo del popolo che nelle scorse ore ha brutalmente attaccato e ucciso centinaia di israeliani.

Una reazione in parte prevista con le forze dell’ordine milanesi che si erano già coordinate per il rafforzamento dei controlli in particolare nelle zone in cui si sarebbero potute svolgere manifestazioni simili. Misure di tutela nei pressi di sinagoghe, uffici consolari e attività commerciali.