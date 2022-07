L'anziano che imbratta la pista ciclabile (appena finita)

È entrato in azione per due notti consecutive. Ma sempre sotto le telecamere, che alla fine lo hanno incastrato. Un uomo di 75 anni, italiano, pensionato e incensurato, è stato denunciato sabato dai carabinieri con l'accusa di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui dopo aver "sporcato" la pista ciclabile che da Gravellona Lomellina porta a San Zeno, nel Pavese.

A incastrarlo sono stati i militari, che lo hanno identificato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunali, che hanno ripreso i suoi raid. Stando a quanto riferito dai militari in una nota, il 75enne avrebbe deturpato con la vernice rossa i dipinti - delle rane e altri disegni - che i volontari dell'associazione "RiCreando" avevano realizzato sull'asfalto per abbellire la pista ciclabile.

Erano stati gli stessi "artisti" a presentare le loro opere sui social: "Perchè lo abbiamo fatto - avevano raccontato -. Un luogo per far giocare i bimbi, fargli conoscere i 'giochi' di una volta e per gli adulti, in ricordo della loro infanzia". Quella stessa notte, però, il pensionato aveva iniziato con i suoi blitz.