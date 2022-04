Vanno all'appuntamento per vendere gli orologi, ma trovano 3 uomini armati

Erano certi che da lì a poco avrebbero concluso il loro affare. Invece sono dovuti fuggire per evitare di finire nelle mani dei banditi. Tentata rapina lunedì sera a Milano, dove due ragazzi di 25 e 22 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati aggrediti durante quello che doveva essere un appuntamento per vendere degli smart watch.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il raid dei malviventi - almeno tre - è scattato in via della Chiesa Rossa, dove i venditori si erano recati proprio per incontrare i presunti acquirenti degli orologi, messi in vendita in rete. Una volta lì, però, il 22enne e il 25enne sono stati circondati da tre uomini che hanno puntato una pistola contro di loro. Alla fine, i giovani sono riusciti a scappare portando con sé gli smart watch e hanno poi dato l'allarme al 112.

Gli agenti arrivati sul posto non hanno trovato tracce dei rapinatori, ma hanno comunque raccolto la denuncia delle vittime. Nessuno è rimasto ferito.