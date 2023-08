L'uomo che va in giro con una "pistola" nel cruscotto: "È per difendermi"

Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di nascondere in fretta e furia qualcosa nel cruscotto. Ma proprio quella mossa lo ha tradito. Un uomo di 65 anni, un italiano residente a Cinisello Balsamo, è stato denunciato giovedì pomeriggio dalla polizia locale a Bresso con l'accusa di porto d'armi e oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di una pistola scacciacani senza tappo rosso, praticamente identica a una Beretta.

I guai per lui sono iniziati verso le 16.30 in via Clerici, dove una pattuglia ha fermato la Hyunday Tucson bianca a bordo della quale stava viaggiando. Agli agenti non è sfuggito il suo tentativo di far sparire qualcosa nel vano porta oggetti e così, dopo un rapidissimo controllo, sono state trovate - e sequestrate - l'arma e quaranta cartucce per la pistola.

Portato in comando, l'automobilista è stato identificato e poi indagato a piede libero. Lui stesso ha spiegato agli agenti di portare la scacciacani con sé per difesa personale.