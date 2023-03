A "spasso" nel boschetto con una pistola in mano, poi aggredisce i poliziotti

Ha gettato l'arma e si è scagliato contro gli agenti, mandandone uno in ospedale. Un uomo di 45 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due poliziotti.

Tutto è iniziato verso mezzogiorno, quando una volante ha notato il 45enne aggirarsi con fare sospetto in via Sant'Arialdo, nel vecchio boschetto della droga di Rogoredo. Appena gli agenti si sono avvicinati per controllarlo, l'uomo ha buttato a terra una pistola - poi rivelatasi una scacciacani senza tappo rosso - e ha aggredito gli uomini in divisa.

I poliziotti alla fine, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Uno degli agenti è stato ricoverato in ospedale e dimesso con una prognosi di 21 giorni per traumi alla caviglia e alla spalla destra. Il 45enne deve anche rispondere dell'accusa di porto abusivo di arma.