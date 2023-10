Nasconde in casa quattro chili di cocaina e una pistola rubata: arrestato

Aveva una dose di coca addosso, ma in casa sua c'erano 4kg di "bianca", una pistola rubata e circa un chilo tra erba e fumo. Per lui, 48enne italiano già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette, arrestato dalla polizia. È successo in via Costantino Baroni a Milano (zona Gratosoglio) nel pomeriggio di sabato 22 ottobre.

Tutto è iniziato poco prima delle 19 quando una volante di via Fatebenefratelli ha fermato il 48enne per un controllo di routine. Durante gli accertamenti è stata trovata una bustina con una dose di coca, mentre dal controllo al terminale è emerso che era già noto alle forze dell'ordine.

È così scattata la perquisizione della sua abitazione (sempre in via Baroni) dove sono stati trovati 480 grammi di hashish, 4 chili di cocaina, 640 grammi di hashish e una pistola calibro 7,65 risultata rubata nel 2019 e sette proiettili. L'arma e la sostanza stupefacente sono state sequestrate. Per lui, invece, sono scattate le manette.