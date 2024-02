Pistola, silenziatore e più di 100 proiettili in casa: uomo arrestato

La pistola e i colpi in casa. Il motorino, rubato, fuori. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, con precedenti, è stato arrestato giovedì a Paullo dopo essere stato trovato in possesso di un'arma e di oltre cento proiettili.

I carabinieri, nell'ambito di un'indagine, sono arrivati al 42enne e nel pomeriggio hanno bussato alla porta dell'uomo, che in passato ha avuto guai con la giustizia per droga. Nell'appartamento i militari hanno scoperto una pistola 7x65 con matricola abrasa e otto proiettili di quel calibro. Ma non solo. Perché nell'abitazione c'erano anche un silenziatore, 100 proiettili 9x21, altri 5 calibro 38 special, 5 colpi 357 magnum e 12 cartucce da caccia calibro 12.

Oltre alle munizioni e alla Beretta, i carabinieri hanno anche accertato che l'uomo utilizzava uno scooter risultato rubato lo scorso 2 luglio in piazza 25 aprile a Milano. Per lui sono quindi scattate le accuse di ricettazione e detenzione abusiva di arma e relativo munizionamento. Saranno gli stessi investigatori adesso a svolgere tutti gli accertamenti del caso sulla pistola e sul silenziatore, per accertare se siano stata utilizzati prima e, nel caso, quando. Per il 42enne si sono aperte le porte del carcere di Lodi.