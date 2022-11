Cerca di rubare la pistola a un poliziotto: arrestato

Poco dopo aver visto la volante, ha provato a rubare la pistola a un poliziotto e a dargli una testata. Ma è stato fermato e arrestato. L'episodio verso le 11.30 di sabato 12 novembre al parcheggio Flixbus di Lampugnano.

A finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale un 31enne nigeriano. Mentre la sua compagna, coetanea e connazionale, è stata denunciata per lo stesso reato e per danneggiamento aggravato: aveva provato a denunciare il cinturone dell'agente.

La coppia si sarebbe opposta a un controllo vedendo la volante. L'uomo, poi, ha provato a sottrarre l'arma del poliziotto, nonché a colpirlo con una testata.