Il giallo della pistola carica ritrovata in un locale caldaia

Una pistola rubata a Milano e ritrovata a Trento durante la manutenzione del locale caldaia di un condominio a fine novembre. L'operaio, dopo aver scovato la pistola nascosta, modello revolver con munizioni, ha subito chiamato i carabinieri, come racconta TrenoToday. La pattuglia intervenuta si è subito mossa con le dovute accortezze per recuperare revolver e munizioni.

Partiti gli accertamenti, i militari trentini hanno scoperto attraverso il numero di matricola che l’arma risulta essere stata rubata nel 2014 in Lombardia, nel capoluogo per la precisione. Dopo i primi riscontri, i carabinieri hanno inviato il revolver ai Ris di Parma, che hanno ora il compito di cercare quanti più elementi possibili intorno all’arma e alle munizioni.

Sono in corso le indagini per comprendere, appunto, come quell’arma il cui furto è stato denunciato 8 anni fa, sia finita proprio nel locale caldaia di un condominio a Trento Nord e, anche, chi l’aveva recuperata e per quale motivo.