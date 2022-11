Il 14enne che va a scuola con una pistola: "L'ho trovata in treno"

Alla professoressa che lo aveva appena scoperto in bagno con una pistola in mano, ha detto semplicemente di averla trovata in treno. Niente di più. Un ragazzino di 14 anni, un giovanissimo di origini sudamericane già finito nei guai in passato per droga, è stato denunciato giovedì mattina a Milano con l'accusa di porto d’armi e oggetti atti ad offendere dopo essersi presentato a scuola armato.

A dare l'allarme ai carabinieri della stazione Milano Musocco è stata una professoressa del 14enne - che frequenta un istituto professionale di via Amoretti -, che ha sorpreso lo studente nei bagni mentre mostrava l'arma ad altri compagni. L'insegnante, una 39enne italiana, ha tolto la pistola dalle mani dell'alunno e ha immediatamente avvisato il 112, con i militari che hanno poi accertato che si trattava di una scacciacani senza tappo rosso.

Davanti alla prof, il ragazzino ha detto di aver trovato l'arma in treno proprio mentre raggiungeva la scuola. Per lui sono scattate una denuncia a piede libero e una sanzione disciplinare dell'istituto.