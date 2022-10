Entra in un negozio armato: scoperto da un carabiniere in pensione

Aveva una pistola scacciacani (modificata) nello zaino ed è stato arrestato dai carabinieri tra le corsie del Tecnomat di Pero, hinterland nord-ovest di Milano. È successo nella serata di domenica 23 ottobre, nei guai un 30enne milanese già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è avvenuto intorno alle 20, come riferito dai militari del comando provinciale di Milano. A notare il 30enne e a segnalarlo al 112 è stato un maresciallo in congedo dei carabinieri che, proprio mentre stava facendo acquisti nel negozio di bricolage, ha sentito lo scarrellio di una pistola. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Pero e del radiomobile della compagnia di Rho che lo hanno bloccato tra gli scaffali.

All'interno dello zaino è stata trovata una pistola scacciacani con canna modificata "in grado di sparare proiettili calibro 9", hanno puntualizzato da via Moscova; sempre all'interno dello zaino sono state trovate due cartucce calibro 9 e altre due a salve, oltre a una scheda elettronica per fucili da soft-air. Nella tasca portaoggetti dell'automobile, invece, è stato trovato un coltello a serramanico a farfalla.

Il 30enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di San Vittore. Non è ancora chiaro perché l'uomo sia entrato armato all'interno del negozio, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.