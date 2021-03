Due pistole e una mitragliatrice da guerra: trovato un arsenale in un canale d'irrigazione

Tre pistole e una mitragliatrice. È quanto hanno trovato e sequestrato i carabinieri in un canale artificiale a Trenzanesio, frazione di Vignate (hinterland Est di Milano) nel pomeriggio di venerdì 12 marzo.

Tutto è iniziato quando una gazzella del nucleo radiomobile di Cassano d'Adda ha notato un giovane che stava nascondendo un sacco di plastica all'interno di un canale di irrigazione. Quando i militari si sono avvicinati lui è scappato facendo perdere le proprie tracce. L'atteggiamento ha insospettito le forze dell'ordine che hanno aperto e controllato l'involucro dove sono state trovate due pistole e una mitragliatrice.

Più nel dettaglio è saltata fuori pistola “Beretta” calibro 7.65 e una pistola “Smith & Wesson” calibro 357 Magnum, completa di 3 munizioni; entrambe erano state rubate: la prima a Erba (Como) nel 2020; la seconda nel 2013 a Reggio Emilia. Non solo: all'interno dell’involucro è stata trovata una terza arma, una mitragliatrice “VZ 61 Skorpion”, calibro 7.65 Browning, classificata come arma da guerra.

Le armi sono state inviate al Ris di Parma per gli esami balistici "così da verificare l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi", si legge in una nota. Dal comando provinciale fanno sapere che sono in corso "attività" per "identificare il possessore delle armi".