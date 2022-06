Girano per Milano con due pistole in auto: bloccati dalla polizia

Un uomo di 44 anni è stato arrestato per porto abusivo d'armi in viale Tibaldi a Milano nella serata di sabato 25 giugno. Il 44enne, fermato da una volante del commissariato ticinese, aveva con sé un revolver con la matricola abrasa. Nei guai anche un altro uomo che era in macchina con lui, denunciato per porto abusivo d'arma da fuoco poiché trovato in possesso di una pistola (arma regolarmente denunciata ma che non poteva uscire dalla sua abitazione). Il fatto è stato reso noto dalla questura di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 19 quando una volante del commissariato ha fermato l'automobile per un controllo stradale. Durante gli accertamenti è emerso che il 44enne era già noto alle forze dell'ordine e sono quindi scattate le perquisizioni durante le quali sono state trovate due pistole: una - addosso al passeggero 43enne - regolarmente denunciata e detenuta; un'altra con la matricola abrasa trovata addosso al 44enne.

Gli agenti hanno quindi passato al setaccio le loro case e nell'appartamento del 44enne sono stati trovati diversi proiettili calibro 12, 16 e 38, tutto materiale irregolare che è stato sequestrato. A casa del 43enne, invece, sono state trovate altre 4 pistole e un fucile, tutte armi dichiarate e in regola. Non è chiaro perché i due girassero per le strade di Milano con delle armi.