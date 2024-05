Soccorritori del 118 azzannati da un pitbull mentre aiutano un anziano

Prima i morsi, poi la corsa al pronto soccorso. Due soccorritori del 118 sono stati azzannati da un pitbull mentre stavano aiutando un anziano colto da malore. È successo in via Alex Visconti a Milano (zona Bonola) nel pomeriggio di domenica 14 maggio, ma la notizia è trapelata solo in queste ore. Fortunatamente i due sanitari non hanno riportato gravi lesioni, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come appreso da MilanoToday. Il personale del 118 era intervenuto per prestare soccorso a un anziano di 78 anni che si era sentito male all’interno di casa sua. Insieme a lui, sempre all’interno dell’appartamento, c’era la compagna 61enne e il loro cane, un pitbull. Quest’ultimo appena ha visto i sanitari avvicinarsi al padrone è scattato azzannandoli.

L’animale ha ferito anche la proprietaria 61enne che ha cercato di bloccarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e altre due ambulanze che hanno trasportato i soccorritori in codice giallo alla Multimedia di Sesto San Giovanni; la coppia, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso del Niguarda, sempre in codice giallo. L’animale, infine, è stato affidato al’Ats in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

L’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu), interpellata da MilanoToday, ha fatto sapere che i due soccorritori feriti non sono in gravi condizioni.

Bambina di due anni azzannata

Nella giornata di lunedì 13, invece, una bambina di due anni è stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento di via Fratelli Picardi 124 a Sesto San Giovanni. La piccola ha riportato importanti ferite agli arti e al volto ed è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso all'ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato importanti lesioni.