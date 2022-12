Aizza pitbull contro la polizia che gli sta perquisendo casa, cane fa le feste

Ha aizzato il suo pitbull contro i poliziotti che gli stavano perquisendo la casa in cerca di droga, ma il cane anziché azzannare gli agenti si è messo a fare le feste. E per lui, italiano di 47 anni già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre a Milano, come riferito da via Fatebenefratelli.

Tutto è iniziato poco prima delle 18 quando gli agenti hanno fermato l'uomo non lontano da un bar di via Cusago (zona ovest di Milano). Durante gli accertamenti è emerso che il 47enne aveva addosso 3 grammi di hashish e come da prassi il controllo è stato esteso alla sua abitazione dove sono saltati fuori altri 12 grammi di cocaina divisi in diverse dosi (oltre a del materiale da taglio trovato in cantina).

Proprio in questo frangente il padrone di casa ha aperto la porta di una stanza chiamando il suo pitbull e ordinandogli di azzannare gli agenti. L'animale, tuttavia, non ha eseguito l'ordine del padrone ma, scodinzolando, si è diretto verso i poliziotti per ricevere le coccole. Il proprietario è stato arrestato.