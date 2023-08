Un pitbull ha aggredito madre e figlio, suoi proprietari, in casa

Paura a Seveso, in Brianza, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto, poco dopo mezzanotte. Una donna di 69 anni e il figlio di 43 anni sono stati aggrediti da uno dei loro pitbull. Un cane che, fino a quel momento, non aveva dato alcun problema. E anche l'attacco sarebbe avvenuto senza una ragione particolare. La donna si è vista lacerare pesantemente un orecchio e anche una mano e una coscia.

Da quello che è stato riferito, il cane si sarebbe scagliato anzitutto sul 43enne, che ha subìto gravi morsi a una mano. La donna è andata in soccorso del figlio ed è stata a sua volta aggredita. Infine il pitbull è andato nella stanza da bagno, così loro lo hanno chiuso dentro e hanno chiamato il numero di emergenza. I carabinieri della compagnia di Seregno, giunti sul posto, hanno trovato madre e figlio sanguinanti e hanno chiamato a loro volta il 118.

Per il 43enne e la 69enne i sanitari hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, in codice giallo. Ora sono in osservazione in ospedale. Il pitbull invece è stato preso in consegna da un canile. Ci sarà un periodo d'osservazione per verificare la sua aggressività. L'altro pitbull è rimasto in casa.