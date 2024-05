Bimba azzannata dal pitbull, lo psichiatra: "Parola d'ordine educazione (di cani e bambini)"

Crescono i casi di aggressione da parte di cani, quasi sempre razze considerate da molti 'pericolose' per natura e, quindi, quasi esclusivamente pitbull. Solo nella giornata di lunedì 13 maggio sono stati due i casi nel Milanese: un gruppo di soccorritori del 118 attaccati dal cane di un uomo che aveva avuto un malore in casa, e la bimba di due anni che nel suo appartamento, a Sesto, è stata quasi sbranata dal pitbull di famiglia e portata in condizioni disperate al Niguarda. Decine i commenti sui social di queste vicende, che sempre più spesso si dividono in due categorie: chi difende l'animale e chi lo attacca.

Il sindaco di Sesto, a seguito di quanto accaduto ieri, ha chiesto la reintroduzione dei pitbull nella lista dei cani pericolosi che per essere adottati (ma in realtà quasi esclusivamente acquistati) dovrebbero seguire un percorso di educazione cinofila con rilascio di un patentino. Poi c'è chi li bandirebbe in toto.

Sulle vicende è intervenuto anche lo psichiatra Claudio Mancacci che ad Adnkronos Salute ha parlato di educazione "dei cani, dei bambini e dei padroni". Co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) e direttore emerito di Psichiatria all'Asst Fatebenefratelli-Sacco, Mancacci va contro la demonizzazione delle razze di cane. "Le aggressioni sono un fenomeno in crescita", ma anche la "diffusione dei cani e anche di cani che non son un ornamento, uno status symbol da esibire come fossero supercar, bensì animali che devono essere educati e che bisogna saper gestire e trattare", spiega lo psichiatra.

"Il tema è anche la tutela degli animali, oltre che ovviamente dei bambini", spiega Mancacci raccontando che non solo va addestrato il cane, ma anche il padrone stesso, se necessario con l'aiuto di uno specialista. Secondo l'esperto il problema riguarda l'educazione in generale, "compresa l'educazione dei bambini da parte dei genitori che, se da un lato hanno il compito di sorvegliare i figli, dall'altro sono chiamati anche a educarli su come avvicinarsi a un cane e gestire il rapporto con l'animale". Questo proprio perché cani (a prescindere dalla razza) e bambini sono molto simili "hanno entrambi delle reazioni molto impulsive, per entrambi mosse spesso da sentimenti di paura, ma in un rapporto di forza totalmente sproporzionato".