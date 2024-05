Bimba azzannata dal pitbull: ferite gravi, ma sopravvive

Ferite gravi, profonde, ma la bimba di due anni azzannata dal cane sopravviverà. La piccola era stata aggredita dal pitbull di famiglia mentre giocava con la sua sorella gemella, rimasta illesa, nel loro appartamento a Sesto San Giovanni. Le condizioni della bambina sono apparse subito gravi, l'elisoccorso avrebbe dovuto trasportarla all'ospedale di Bergamo, ma è stato necessario portarla al più vicino Niguarda. La bimba è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le ferite che più preoccupano i medici sono quelle al volto e alla gamba.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano: "Nel 2007 il governo Prodi ha eliminato l'elenco delle razze di cani considerate pericolose e aggressive; è stato un grande errore e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Per questo chiediamo al governo di ripristinare questa lista e di rendere obbligatori per tutti i proprietari di quei cani potenzialmente pericolosi, i corsi educativi con il rilascio del patentino", ha spiegato il primo cittadino. "Oggi questi corsi tenuti dall'Agenzia per la tutela della salute, sono obbligatori solo per cani che hanno aggredito qualcuno, ma alla luce dei recenti episodi è evidente che serve più prevenzione", conclude Di Stefano.

L'aggressione

Stava giocando con la sorella gemella nel loro appartamento di via Picardi 124. In casa con loro c'era anche la zia, di 25 anni, che badava loro mentre i genitori erano al lavoro. D'improvviso il cane di famiglia, un pitbull, ha azzannato la bambina. La 25enne è subito intervenuta e nel tentativo di mettere in salvo le gemelline è stata a sua volta azzannata dal cane. La donna è riuscita a chiudere le bimbe in bagno per poi fuggire sul balcone dove le urla hanno allertato vicini e passanti. Sul posto gli operatori del 118 hanno trasportato anche la zia al Niguarda in codice giallo. Il cane è stato portato in canile, in attesa di disposizioni.