Pitbull scappa dalla villa di Theo Hernandez e sbrana un cagnolino davanti alla padrona

Un pitbull fuggito dalla villa di Theo Hernandez, che vive a Guanzate insieme alla compagna Zoe Cristofoli, avrebbe sbranato e ucciso un cagnolino davanti alla proprietaria, che nel tentativo di difendere il suo cucciolo sarebbe anche caduta a terra.

Il tragico episodio è avvenuto venerdì pomeriggio. Come riportato da "Il giornale di Olgiate", una signora di 73 anni stava portando a spasso il suo cane, un meticcio simile a un pinscher, quando improvvisamente dal cancello della casa del calciatore rossonero - aperto per fare entrare un'auto - sarebbe scappato il pitbull.

Il cane si sarebbe subito avventato sull'altro e nel tentativo di dividere gli animali la 73enne sarebbe caduta, riportando per fortuna soltanto lievi ferite. Per il meticcio, invece, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia locale della Bassa Piana Comasca, che sta ora effettuando tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali responsabilità. Al momento dell'incidente Theo Hernandez non era presente perché si trovava in trasferta col Milan a Salerno, dove i rossoneri hanno raccolto soltanto un pari per 2-2.