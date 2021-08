Si trova un pitone di due metri in "casa": arrivano i vigili del fuoco

Via Eugenio Montale

Un pitone lungo quasi due metri è stato recuperato dai vigili del fuoco in un capanno di via Montale a Magnago, hinterland Nord-Ovest di Milano, nella serata di venerdì 13 agosto.

Tutto è iniziato quando il proprietario di una villetta si è trovato di fronte il rettile e, impaurito, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Inveruno che, non senza fatica, sono riusciti a recuperare l'animale. Il pitone, successivamente, grazie al sistema veterinario di Ats, è stato affidato allo zoo di Varese. Per il momento non è ancora chiaro se l'animale sia fuggito da un'abitazione o sia stato abbandonato.