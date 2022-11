Pitone reale ai margini di una strada: morto di freddo

Quando lo hanno trovato era morto di freddo. Stiamo parlando di un pitone. Un passante lo ha notato nel canalino di scolo in via Ratti a Rho, nel Milanese, e ha avvertito la polizia locale. Gli agenti hanno visto il pitone reale, di circa un metro e mezzo di lunghezza, morto quasi certamente a causa delle temperature, troppo rigide per questa specie.

E' successo lunedì mattina. Quasi certamente il rettile era stato abbandonato da qualcuno, che lo deteneva in modo illegale. Il pitone reale è una specie considerata in via d'estinzione e, dunque, le regole sono piuttosto ferree per quanto riguarda la cura e la detenzione. La carcassa dell'animale è stata recuperata dal consorzio Villoresi.