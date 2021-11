Il gip non convalida il sequestro e restituisce 4 milioni di euro a Irene Pivetti

Non è stato convalidato il sequestro preventivo di 4 milioni di euro effettuato nei giorni scorsi a carico dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente. Lo ha deciso il gip di Milano Giusy Barbara che, contestualmente, ha disposto la restituzione delle somme, circa 1,5 milioni di euro, poste sotto sigilli dalla guardia di finanza.

L'ex presidente della Camera, insieme ad altre sei persone è finita al centro di una una indagine della Procura di Milano per presunto autoriciclaggio ed evasione fiscale; tra gli episodi contestati c'è anche la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo che, secondo la tesi degli inquirenti coordinati dal pm Giovanni Tarzia, sarebbero servite per riciclare proventi di un'evasione fiscale.

L'avvocato dell'ex presidente della Camera ha commentato: "Non cambia il nostro atteggiamento. Leggeremo le carte ci presenteremo davanti al pm per essere ascoltati". Nei giorni scorsi Pivetti, interpellata dai giornalisti, aveva dichiarato di essere "davvero molto serena" ed avere "piena fiducia nel lavoro dei magistrati". Non solo, aveva puntualizzato "è importante che vi sia una indagine accurata, che possa fare piena chiarezza su chi ha delle responsabilità, e su come si sono svolti i fatti". E ancora: "Sono felice di poter essere ascoltata non appena il magistrato riterrà di sentirmi, per rispondere su ogni questione".