PizzAut cerca 12 ragazzi autistici per fare i pizzaioli

"Stiamo selezionando 12 ragazzi autistici di età compresa fra i 18 e i 29 anni per offrire loro un percorso di formazione-lavoro". Questo l'annuncio di PizzAut, il ristorante di Cassina de' Pecchi (Milano) gestito da persone autistiche, sulla propria pagina social.

"Un'opportunità unica per prepararsi ad entrare nel mondo della ristorazione, una formazione vera per un lavoro vero", spiegano dal ristorante presentando il progetto di strutturare Aut Accademy, un'accademia formativa destinata proprio alle persone autistiche e finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro.

Attraverso i percorsi di Aut Accademy sono stati formati alcuni dei ragazzi che già lavorano nel ristorante di Cassina de' Pecchi mentre questo nuovo percorso potrebbe formare i futuri pizzaioli e camerieri destinati all'apertura del prossimo ristorante PizzAut. "Troppo spesso - dichiara il fondatore Nico Acampora - ai nostri figli è negato di fatto la speranza di un futuro. I nostri bimbi diventano adulti ma a questa loro crescita anagrafica non corrisponde la crescita di opportunità formative e lavorative, entrambe contesti fondamentali per diventare adulti".

Il progetto vede collaborare la realtà di PizzAut con la Fondazione Mazzini per costruire nuove opportunità, nuove competenze e nuovi percorsi professionalizzanti per le persone autistiche. Si tratta di un percorso formativo di almeno 150 ore finalizzato all'inserimento lavorativo nel campo della ristorazione. Per tutti i partecipanti, oltre alla formazione teorico pratica, è previsto un tirocinio in azienda di almeno 400 ore.

Per info e per candidarsi alla selezione scrivere a lavoro@fondazionemazzini.it. "L'attivazione del progetto - fanno sapere da PizzAut - è subordinata alla concessione dei finanziamenti previsti dal bando 'Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbi dello spettro autistico'”.