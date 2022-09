Maxi multa alla pizzeria con 15 chili di impasto e pesce scaduti

15 chili di pasta fresca e pesce scaduti sono costati 2mila euro di multa. L'accaduto nei giorni scorsi in una pizzeria di Cormano, hinterland nord di Milano.

La maxi sanzione è scattata durante una serie di controlli della radiomobile dei carabinieri di Sesto San Giovanni, dei carabinieri di Cormano, del Nas e dell'ispettorato del lavoro. All'interno del locale sono stati trovati e sequestrati 15 chili di pacchi di pasta fresca e pesce surgelato scaduti o mal confezionati.

Multato, lo scorso weekend, anche un bar di Cormano, dove un uomo veniva fatto lavorare in nero e senza adeguata formazione in tema di sicurezza. Per i titolari è partita una sanzione di 7.500 euro.