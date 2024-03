Plastica nel pane, i sindacalisti di Milano Ristorazione: "Fango politico sull'azienda"

La plastica nel pane a scuola? "Indiscusso che non deve esserci", ma le Rsu di Milano Ristorazione (la società partecipata al 99% dal Comune di Milano, e per il restante 1% di azioni proprie) non se la sentono di condannare senza se e senza ma l'azienda. Anche perché, fanno notare, "i corpi estranei nei panini non sono imputabili direttamente alla società. Il pane non lo produce Milano Ristorazione e il controllo qualità non può essere certo fatto su ogni singolo panino".

Insomma: è un inconveniente che non avrebbe dovuto starci, ma la rappresentanza sindacale interna prova a spostare il 'fuoco' su altro. E su cosa? Sull'astio, a detta loro, della Lega e di altri partiti: "È solo uno spalar fango sulle opposte forze politiche oppure una tattica di svalutazione della società per facilitare l'ennesima vendita totale ai privati?", si chiedono i sindacalisti di Milano Ristorazione, senza lasciar evidentemente scampo alla terza possibilità, cioè che politici, madri, padri e cittadini siano semplicemente arrabbiati per la plastica nei panini, tra l'altro per due volte in pochi giorni.

Per le Rsu interne, invece, occorre piuttosto parlare del "deterioramento del mondo del lavoro, dei contratti, degli appalti, tutti aspetti che (sindacati confederali complici), hanno lo scopo di innalzare la produttività a scapito della qualità e della sicurezza". E, quando i rappresentanti dei lavori riescono a dire che "la plastica nel pane non deve esserci", si agganciano subito a un tema alimentare che ha fatto molto discutere: "Non è - si chiedono - altrettanto scandaloso introdurre nell'alimentazione umana farina di insetti che potrebbe avere devastanti ricadute sulla salute?".

Chiusa la parentesi del dibattito mondiale sulla farina di insetti (e chissà che cosa si direbbe della cosiddetta 'carne coltivata'), le Rsu tornano a parlare di sicurezza alimentare. "Inutile - sostengono - aggiungere nuove regole, più ce ne sono più è difficile rispettarle. Basterebbe rispettare le leggi già esistenti, con onestà di pensiero e di azione da parte delle figure coinvolte, che spesso non denunciano per complicità o paura di parlare, rischio licenziamento".

Anche se, va detto, dal 2012 gli enti pubblici (e dal 2017 quelli privati) devono prevedere una procedura di whistleblowing, ovvero di segnalazione anonima 'anticorruzione' (non c'è ancora una parola italiana universalmente accettata per tradurre il concetto). Milano Ristorazione ha una procedura di whistleblowing nel suo sito web. Che dovrebbe garantire l'anonimato a chi denuncia, azzerando il rischio di licenziamento.