Lo storico platano di Giannasi è stato risparmiato (per ora)

Niente taglio per lo storico platano di Giannasi in piazza Buozzi. Nonostante sembrasse tutto pronto per abbattere l'albero adiacente alla notissima rosticceria di pollo, un post dell'assessora comunale al Verde, Elena Grandi ha comunicato che - per il momento - la pianta è salva.

"Abbiamo deciso di rimandare di qualche giorno l’intervento sul grande platano di piazza Buozzi che da sempre proietta la sua ombra sul chiosco di Giannasi 1967 Milano Porta Romana - ha scritto l'assessora su Facebook -. Prima di procedere con l’abbattimento, abbiamo ritenuto che fosse meglio eseguire un supplemento di indagini".

"Il grande è bellissimo albero, secondo le due perizie svolte, una di un anno fa e l’altra di qualche settimana fa, ha certamente subito un forte aggravamento della sua salute e quindi della sua stabilità - continua il post di Grandi -. Ma prima di fare scelte irreversibili vogliamo indagare se esistono alternative in grado di salvarlo e di metterlo in sicurezza. Non è detto che sarà così, ma ritengo importante non lasciare nulla di intentato".

Per salvare l'albero, inserito nell'elenco di quelli monumentali della Città metropolitana di Milano, nei giorni scorsi era stato organizzato anche un presidio. Il ripensamento dell'assessora ha fatto inoltre seguito a un esposto depositato dal consigliere dei Verdi e presidente della Commissione Ambiente del Municipio 9, Marco Salamon, che ha messo in luce come il regolamento del Verde di Milano preveda che gli alberi secolari e monumentali, anche se a rischio di schianto, non possano essere abbattuti, ma, semmai, messi in sicurezza "attraverso opere provvisionali di mantenimento".

Proprio sul futuro del platano lunedì 13 marzo alle 18 si terrà una commissione del Municipio 4 alla quale prenderanno parte consiglieri, garanti al verde, cittadini e tecnici. La partecipazione è aperta a tutti. Per ricevere il link dell'evento online è necessario scrivere all'indirizzo M4AssistenzaOrg@Comune.Milano.it.