Plusvalenze da 90 milioni, l'indagine sull'Inter: "Nessun tesserato indagato"

L'Inter reagisce con una nota ufficiale alla notizia dell'indagine sulle plusvalenze dei calciatori condotta dalla procura di Milano che ha portato la guardia di finanza ad acquisire alcune documentazioni sia presso la sede nerazzurra sia presso quella della Lega Calcio. "Fc Internazionale Milano - si legge nella nota - conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019", quando la società era già passata al controllo di Suning (mentre Steven Zhang assumeva la presidenza nel 2018).

"La richiesta - si legge ancora - è pervenuta dalla procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili. Nessun tesserato dell'Inter è indagato. Nessuna contestazione è stata formalizzata. Come recita il comunicato stesso della procura, si tratta di indagini preliminari".

Come per la Juventus, le procure stanno passando ai raggi X i conti dell'Inter. Qualche settimana fa avevano fatto lo stesso con il Milan ma in quel caso non erano emersi sospetti di irregolarità. Nelle due stagioni in casa nerazzurra sono stati realizzati circa 90 milioni di euro in plusvalenze (le differenze di valore dei calciatori tra acquisto e cessione).

La verifica verte su una eventuale 'gonfiatura' di questo valore, finalizzata ad aumentare i ricavi. L'indagine sulla Juventus, nata da una segnalazione della Consob (i bianconeri sono quotati in Borsa), è indipendente da quella milanese, sorta invece su segnalazione della guardia di finanza.

Pinamonti e gli altri

La maggior plusvalenza nel periodo osservato è stata realizzata su Andrea Pinamonti, classe 1999, attualmente in forze all'Empoli (in prestito dall'Inter) e alla Nazionale Under 21, all'epoca ceduto temporaneamente al Genoa e poi tornato in nerazzurro per otto milioni. La plusvalenza di Pinamonti varrebbe 19 milioni di euro. Altre plusvalenze sotto osservazione sono quelle che riguardano i passaggi tra Inter e Atalanta, soprattutto per quanto riguarda alcuni giovani interisti e l'ex atalantino Alessandro Bastoni, difensore anche della Nazionale maggiore.