Milano, 84enne esce di notte per camminare ma smarrisce la strada: lo aiuta la polizia

Milano, anziano esce di casa di notte per camminare e prendere un po' di aria fresca in questi caldi giorni di agosto ma si perde. Per fortuna gli agenti delle volanti lo hanno trovato alle 3 di venerdì in via Predabissi.

Il signor Simone di 84 anni ha detto di aver smarrito la strada per il rientro in casa. Collaborativo, lucido e in buono stato di salute, l'uomo, che ha rifiutato la proposta degli agenti di far intervenire sul posto del personale sanitario, aveva percorso quasi tre chilometri a piedi dalla sua abitazione.

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, visto che l'uomo ha dichiarato subito l'indirizzo di residenza mostrando le chiavi dell'abitazione, data l'età e l'ora della notte, lo hanno fatto salire a bordo della volante e lo hanno riaccompagnato a casa.