Si scaglia con un bisturi contro i poliziotti

Ha impugnato un bisturi e ha tentato di scagliarsi contro i poliziotti. E per lui sono scattate le manette. Attimi di follia in via Pavia a Milano (zona Naviglio Pavese) nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio dove un uomo, un italiano di 44 anni, è stato arrestato.

Tutto è iniziato quando gli agenti della questura - secondo la ricostruzione di via Fatebenefratelli - hanno notato il 44enne mentre si aggirava in via Pavia. I poliziotti si sono avvicinati per controllarlo ma lui ha allungato il passo cercando di dileguarsi. Quando ha capito di essere alle strette avrebbe quindi impugnato il bisturi e ha cercato di scagliarsi contro i poliziotti.

È stato immediatamente immobilizzato. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Non solo, è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di modiche quantità di hashish.

Cerca di aggredire i poliziotti con un manganello: arrestato

Un fatto analogo è avvenuto in via 5 maggio (zona Quarto Oggiaro) intorno alle 22: un libico di 33 anni, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di aggredire i poliziotti che lo avevano fermato con un manganello telescopico. Per lui sono scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e una denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Non solo, è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish.