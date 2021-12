Due ragazzi accoltellati, clienti ubriachi e molesti: la questura "chiude" un chiosco

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, ha decretato la sospensione di una licenza per 10 giorni per la conduzione del chiosco ambulante "D'su Mare" di viale Fulvio Testi 40 a Cinisello Balsamo (Milano).

Martedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno notificato il provvedimento in quanto le indagini condotte hanno fatto emergere come il chiosco mobile D'su Mare fosse un punto di aggregazione per gruppi di persone pregiudicate che si ritrovano, specie in orario notturno, e che si rendono protagonisti, spesso in stato di alterazione alcolica, di comportamenti violenti, recando disturbo ai residenti con musica diffusa ad alto volume.

A giugno scorso, i poliziotti sono intervenuti per schiamazzi e musica diffusa ad alto volume dal chiosco mobile D'su Mare, hanno identificato e sanzionati per ubriachezza i clienti, di cui molti con precedenti penali, che bivaccavano e consumavano bevande alcoliche. A fine luglio un altro intervento della polizia è stato necessario in quanto due persone erano state accoltellate (riportando una prognosi di 21 e 30 giorni). Una delle vittime ha riferito che, poco prima, presso il chiosco ambulante erano stati accerchiati da una decina di individui intenti a strappare le borse delle ragazze in loro compagnia.

A settembre e ottobre, gli agenti, a seguito di controlli, hanno identificato alcuni gruppi di clienti, molti dei quali ubriachi, che consumavano alimenti e bevande alcoliche acquistate presso l'auto negozio e hanno soccorso un uomo che, a causa del forte stato di ebbrezza alcolica, aveva riportato contusioni al volto nel cadere a terra.