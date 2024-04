Non dà l'elemosina: uomo picchiato, poi una donna lo prende a bottigliate

Schiaffi, pugni e bottigliate. Tutto per l'elemosina non data. Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino, e una donna di 37, sua connazionale, sono finiti nei guai sabato pomeriggio a Milano al termine di una violenta discussione avvenuta in piazzale Gabriele Rosa.

Tutto è iniziato verso le 18.30, quando il 28enne si è avvicinato a un 37enne, cittadino egiziano, chiedendogli qualche moneta. Al rifiuto dell'uomo, l'aggressore lo ha colpito con pugni e schiaffi e si è poi allontanato. La vittima ha però chiesto aiuto a una volante del commissariato Mecenate che passava in zona e ha indicato il mendicante che lo aveva ferito.

Alla vista degli agenti, l'uomo si è mostrato aggressivo anche nei loro confronti, motivo per cui è stato indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre i poliziotti lo identificavano, in piazza si è radunato un gruppetto di persone, tra cui la 37enne. La donna, improvvisamente, ha afferrato una bottiglia di vetro e ha colpito alla nuca l'uomo che era già stato picchiato per non aver dato l'elemosina.

Gli agenti l'hanno così arrestata, nonostante abbia cercato di colpire anche loro con delle ginocchiate: deve rispondere delle accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il 37enne aggredito è poi stato accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.