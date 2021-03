Follia in un hotel a Milano, cliente vuole una camera gratis e si scaglia contro la polizia

L'uomo ha riservato insulti e minacce anche per il titolare: "Quando esco torno e ti ammazzo"

Entra in hotel in via Porpora a Milano, supera la reception e pretende di occupare una stanza senza pagare. È stato arrestato dalla polizia, arrivata dopo la chiamata del personale dell'albergo intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì.

Protagonista è un uomo tunisino di 25 anni. Il nordafricano, regolare e con precedenti penali, sperava di riuscire nel suo intento nonostante la presenza dei poliziotti. Così si è scatenato contro gli agenti con insulti e spintoni. Anche con le manette ai polsi non si è mai fermato e ha continuato a dare calci e testate cercando di colpirli.

Non solo. Il tunisino ha riservato insulti e minacce anche per il titolare dell'hotel: "Quando esco torno e ti ammazzo. Brucio tutto". Alla fine di tutta la sceneggiata, l'uomo è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.