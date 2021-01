Un fondo economico per aiutare gli agenti feriti in servizio: "Misura giusta e doverosa"

Regione Lombardia in campo al fianco dei ghisa. Il Pirellone, con un provvedimento inserito nella legge di stabilità 2021/23, approvata nei giorni scorsi dal consiglio, ha deciso di riconoscere un indennizzo economico agli agenti di polizia locale che restano feriti nello svolgimento del loro servizio.

Il fondo previsto per i decessi o i danni permanenti - appositamente istituito dalla regione - è stato infatti esteso anche ai "casi di danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio, dai quali sia derivata un'inabilità temporanea assoluta", hanno spiegato dalla giunta per bocca dell'assessore alla sicurezza, Riccardo De Corato.

"Anche l'agente di Polizia locale che ha subito un danno temporaneo potrà avere un indennizzo. Mi sono battuto - ha sottolineato l'assessore - per far inserire questo provvedimento nel bilancio regionale ben consapevole dei numerosi episodi in cui sono stati coinvolti i nostri agenti".

"Ci è sembrato giusto e doveroso che chi si adopera quotidianamente per il rispetto delle regole, in situazioni meno estreme, ma comunque gravi, possa beneficiare di un sostegno finanziario", ha concluso l'esponente della giunta lombarda.