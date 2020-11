Milano, decine di agenti in antisommossa in Loreto per evitare proteste anti lockdown: il video

Proteste contro le misure anti covid a Milano? La questura, questa volta, ha giocato di anticipo e sabato 31 ottobre sera ha mandato una decina di camionette tra polizia, carabinieri e guardia di finanza a presidiare piazzale Loreto e dintorni.

La decisione è maturata dopo gli scontri che lunedì avevano coinvolto un centinaio di manifestanti che si erano mossi in corteo - non autorizzato - da Loreto fino a via Gioia per cercare di raggiungere la sede della Regione e manifestare contro le misure messe in atto per prevenire la pandemia da coronavirus: coprifuoco notturno e lockdown.

I controlli della polizia in Loreto, Buenos Aires e via Padova

Già da prima delle 20 di sabato gli uomini dei reparti mobili, coordinati dalla Digos, hanno iniziato presidiare corso Buenos Aires, via Padova e, appunto, piazzale Loreto. Agenti, carabinieri e finanziari in tenuta antisommossa sono intervenuti tempestivamente su tutti i piccoli gruppi - mai più di una ventina di persone - che cercavano di assembrarsi attorno al piazzale.

La strategia sembra aver funzionato perché per il momento (ore 22.30) non ci sono stati scontri, né tafferugli di alcuni tipo. Solo qualche protesta da parte delle persone fermate e identificate ma nulla di più.

I poliziotti controllano Loreto: foto (CRG)