Negli ospedali di Milano torna la polizia

Parola d'ordine: sicurezza. Dopo l'emergenza covid, negli ospedali milanesi sono pronti a tornare i posti di polizia. "La questura di Milano - hanno fatto sapere da via Fatebenefratelli - ha intrapreso accordi con le direzioni sanitarie di quattro ospedali milanesi affinché, atteso anche il progressivo affievolimento delle criticità legate all’emergenza pandemica, venissero individuati locali idonei per riattivare i posti di polizia la cui operatività, nelle fasi acute della pandemia da covid 19, era stata temporaneamente sospesa".

E c'è chi ha già detto sì. "La direzione dell’ospedale Maggiore Cà Granda Policlinico di Milano, uno dei poli sanitari più grandi ed articolati del capoluogo e con un importante carico di lavoro sul pronto soccorso, ha tempestivamente aderito a tale sollecitazione individuando nuovi locali per consentirne già l’operatività da oggi da parte degli agenti del commissariato Monforte Vittoria con un completo allestimento con i necessari arredi e dotazioni tecnologiche", hanno chiarito dalla questura.

"Analoga disponibilità è stata espressa dalle direzioni dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e dell’ospedale Nuovo di Legnano che hanno reso possibile da oggi l’attivazione dei posti di polizia, in locali adeguatamente strutturati e configurati con tecnologie idonee al servizio". E ancora: "La direzione dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, ove è in atto un’importante opera di ristrutturazione, ha aderito alla richiesta del Questore Petronzi prevedendo, entro l’estate prossima, l’allestimento del nuovo posto di polizia in prossimità del pronto soccorso e individuando, in tempi brevi, un’allocazione temporanea".

In città, hanno ricordato dalla questura, ci sono già sei posti di polizia negli ospedale Fatebenefratelli, San Paolo, Sal Carlo, Niguarda, San Raffaele e Sesto.