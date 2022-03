La polizia di Milano userà i taser

La polizia di Stato di Milano userà i taser. Succederà a partire da lunedì 14 marzo, quando le pistole a impulsi elettrici verranno date in dotazione ad alcuni agenti per i servizi di controllo del territorio.

Il capoluogo lombardo - si legge in una nota della questura - con Bari, Bologna, Brindisi, Firenze, Reggio Calabria e Roma, vedrà l'avvio di una progressiva operatività dell'arma che, a partire dalle volanti dell'ufficio prevenzione generale, sarà utilizzata poi anche dalle articolazioni distaccate della questura nella graduale estensione del progetto.

Ai poliziotti verrà assegnato il taser solo al termine di un corso di formazione abilitante, svolto da istruttori specializzati. L'obiettivo, precisa la questura, è avere uno strumento "non letale ma determinante per la risoluzione di interventi ad alto rischio per gli operatori di polizia, con una maggiore tutela per i poliziotti stessi e per i cittadini".