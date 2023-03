La questura di Milano ha una infermeria veterinaria (ed è la prima in Italia)

La questura di Milano ha una infermeria veterinaria. La struttura, la prima in Italia, si trova presso la caserma Annarumma di via Cagni ed è stata inaugurata martedì 14 marzo. L'ospedale per animali è diretto dal medico veterinario principale della polizia di Stato, Alessia Madonia, e al suo interno afferiranno cani e cavalli in servizio presso le squadre cinofile e a cavallo della polizia presenti in Lombardia ed Emilia–Romagna per essere sottoposti, in caso di necessità, a visite mediche, profilassi vaccinali, esami di laboratorio e diagnostica per immagini.

L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Prefetto di Milano Renato Saccone e del prefetto Daniela Stradiotto – direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato – ha visto la partecipazione delle unità cinofile delle altre forze dell’ordine e degli enti che operano sul territorio milanese. Con i reparti cinofili di Malpensa, Linate e Orio al Serio, infatti, e con i cani poliziotto e il reparto a cavallo dell’ufficio prevenzione generale della questura di Milano.

Durante la cerimonia il questore Petronzi ha voluto consegnare un riconoscimento a Platone, cane della polizia di stato recentemente congedato dal servizio. Pastore tedesco dal manto nero nato il 22 settembre 2014 (e in servizio dal 23 luglio 2016) è stato impiegato in 190 servizi di ordine pubblico presso lo stadio Meazza di Milano e 30 in diversi eventi calcistici nel nord Italia, in 14 servizi di vigilanza in occasione dei gran premi di F1 a Monza e in 80 servizi di rappresentanza. 50 i servizi svolti in pattuglia appiedata durante il periodo di pandemica da Covid sui 280 totali svolti nella città di Milano. 500 i grammi di sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, 22 le persone denunciate e 3 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato grazie a Platone.

Dopo il commiato dal suo conduttore, l’assistente capo coordinatore Simone Zaninotto, che gli ha levato la pettorina della polizia Platone è stato accolto dal signor Bruno Tagliaferri, allevatore di cani, che, in cambio, ha omaggiato la Questura di Milano con Argo, pastore tedesco di 6 mesi, per il suo arruolamento in polizia.