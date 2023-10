Blitz della polizia nel residence di via Cavezzali: 9 denunciati e 1 arrestato

Operazione della polizia martedì mattina nell'ex residence di via Cavezzali, l'edificio che da tempo ormai fa i conti con occupazioni abusive, degrado ed episodi di violenza. Gli agenti hanno identificato 60 persone e controllato 15 appartamenti.

Il bilancio finale parla di otto indagati per la violazione delle norme sull'immigrazione e un altro indagato - un cittadino egiziano - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché ospitava in casa sua un connazionale irregolare facendosi pagare.

Due uomini, anche loro cittadini egiziani, sono invece stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di hashish. I poliziotti hanno anche sgomberato una casa affidata all'agenzia dei beni confiscati, tra l'altro già occupata in passato. Dal cortile del condominio sono stati portati via rifiuti e masserizie insieme a dieci veicoli abbandonati che venivano usati come rifugio per la notte.