Operai bucano per sbaglio tubi del gas: incendio a Milano

Alcuni operai stavano lavorando all'impianto idrico quando per sbaglio hanno colpito quello del gas provocando un incendio. L'accaduto mercoledì pomeriggio in una cantina di viale Monte Nero, zona Porta Romana, dove sono arrivati cinque mezzi dei vigili del fuoco.

Dai tubi del gas bucati erroneamente è partita una fiammata. L'allarme è scattato intorno alle 14.30. A rimanere ferita, per fortuna in modo lieve, una donna, la quale è stata portata in codice verde alla Clinica De Marchi per accertamenti.

Sul posto anche tre volanti della polizia di Stato che effettuerà i rilievi per fare luce su quanto accaduto. Al fine di consentire l'arrivo dei soccorsi, le forze dell'ordine avevano anche isolato temporanemente la fermata del tram presente sul viale, che al momento risulta di nuovo attiva.