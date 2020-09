"Indossa la mascherina": agenti aggrediti in metropolitana a Milano, arrestato un 20enne

È bastato un semplice invito a rispettare la legge per fargli perdere completamente il controllo e mandarlo su tutte le furie. Un ragazzo di 20 anni, un giovane della Costa d'Avorio regolare in Italia e con precedenti specifici, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due poliziotti.

Teatro della sua follia è stato il mezzanino della metro M2 in Centrale. Lì, verso le 16, due agenti lo hanno visto camminare senza la mascherina indossata e lo hanno invitato a coprire bocca e naso, come previsto dalle ordinanze anti coronavirus di regione Lombardia. Il 20enne si è rifiutato e ha subito iniziato a dimostrarsi poco collaborativo, finendo poi per spintonare e aggredire i poliziotti dopo la richiesta di fornire i documenti.

Alla fine gli agenti, che fortunatamente non sono rimasti feriti, sono stati costretti a bloccarlo e ammanettarlo. Il 20enne, che già in passato si era opposto a controlli delle forze dell'ordine, è stato quindi dichiarato in arresto e portato in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poche ore dopo, verso le 22.30, altri due poliziotti sono stati aggrediti in Centrale. A farne le spese è stato uno dei ragazzi in divisa, che è stato colpito con diversi pugni da uno spacciatore, che gli ha spaccato una costola.