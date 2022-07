L'uomo che per l'ennesima volta aggredisce i poliziotti: 2 agenti feriti

In manette. Di nuovo. Un uomo di 42 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale due poliziotti.

La violenza è esplosa verso le 15.30 in metro a Cairoli, dove il 42enne è stato fermato dagli agenti per un normale controllo. Dopo aver fornito delle generalità false, motivo per cui è stato indagato, l'uomo si è scagliato contro i poliziotti iniziando a insultarli, spintonarli e colpirli. Bloccato non senza fatica, l'aggressore è stato accompagnato in questura per essere identificato, ma anche in via Fatebenefratelli ha proseguito nel suo show continuando a prendere a calci e pugni gli uomini in divisa.

Alla fine per lui sono scattate le manette, come era già successo in passato e sempre per lo stesso motivo. Tra i precedenti del 42enne, infatti, ci sono diverse accuse proprio di resistenza a pubblico ufficiale. Due agenti sono invece finiti in ospedale per i colpi subiti: entrambi sono poi stati dimessi con prognosi di 3 e 5 giorni.