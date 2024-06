Poliziotti aggrediti e feriti durante un controllo: devono usare il taser

Due agenti feriti e quattro persone arrestate è il bilancio di un burrascoso controllo in cui due poliziotti a Milano sono stati aggrediti riportando entrambi lesioni ed ecchimosi con prognosi di 15 giorno ciascuno.

Secondo quanto riportato da via Fatebenefratelli, insieme ad altri colleghi sopraggiunti alla fine hanno arrestato tutti, anche usando un taser.

L'intervento è avvenuto nelle scorse ore, in piazza Insubria (Calvairate), come un controllo di routine a un pregiudicato 34enne, tunisino irregolare sul territorio italiano.

L'uomo, su cui risultava pendere un ordine di esecuzione pena emessa dal tribunale di Lecce, ha dato in escandescenze e ha aggredito i due agenti, trovando manforte in altri tre connazionali, di 26, 21 e 19 anni, anche questi irregolari. Alla fine, usando il taser contro il 34enne, e insieme ai rinforzi, sono stati tutti bloccati. Il primo è stato arrestato per l'ordinanza e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, gli altri tre arrestati per resistenza.