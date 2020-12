Milano, anziana chiama la polizia a Natale: "Sono sola, mi venite a trovare?"

Come putroppo tante altre persone, soprattutto anziane, la signora Fedora è rimasta a casa da sola il giorno di Natale, proprio nel momento in cui si accusa maggiormente la solitudine e si soffre la lontananza dai propri cari. Vedova di un poliziotto in pensione, 87 anni, ha pensato di chiamare la polizia di Milano per fare gli auguri e ha anche invitato gli agenti a casa sua. Loro hanno subito accettato la proposta e l'hanno raggiunta per passare un po' di tempo con lei.

Gli agenti Sergio, Francesco, Graziano e Giambattista hanno fatto compagnia all'anziana signora allietando la sua giornata. Lei li ha ringraziati per il gesto e per l’attività che la Polizia svolge ogni giorno, ma soprattutto per averle fatto ricordare il tempo in cui era giovane e suo marito, come oggi anche loro, prestava servizio nella polizia di Stato.