Controllati dalla polizia, rispondono con calci e pugni

Vengono controllati dalla polizia e in tutta risposta cercano di prendere a calci e pugni gli agenti. Due giovani di 19 anni di origine marocchina sono stati arrestati giovedì mattina in zona Porta Genova. Per loro le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo quanto è trapelato da via Fatebenefratelli, tutto inizia intorno alle 6.30. I due armeggiavano in modo sospetto vicino a delle moto parcheggiate tra viale Coni Zugna e via Colombo. Una pattuglia notandoli ha rallentato, ma alla vista della volante i due individui hanno provato subito a fuggire.

Dopo un inseguimento di pochi metri però sono stati raggiunti e bloccati dagli uomini della questura. Alla richiesta di spiegazioni i due giovani hanno aggredito a calci e pugni i poliziotti, che tuttavia sono riusciti a immobilizzarli. Una volta identificati, gli agenti hanno scoperto che uno dei due marocchini era irregolare sul territorio italiano mentre l’altro aveva un permesso di soggiorno, ma aveva precedenti penali. I due agenti rimasti contusi hanno prognosi di 5 giorni.