Poliziotto accoltellato: l'aggressore resta in carcere

Il gip di Milano ha convalidato l'arresto per Hasan Hamis, il 37enne marocchino irregolare che, mercoledì sera, ha ferito gravemente a coltellate il vice ispettore di polizia Christian Di Martino alla stazione Lambrate di Milano. Venerdì mattina Hamis è stato interrogato dal gip nel carcere di San Vittore e ha risposto alle domande del giudice, affermando tra l'altro di non essersi accorto che coloro che lo avevano avvicinato, e "accerchiato", fossero poliziotti, motivo per cui ha loro lanciato pietre. Ha poi spiegato che durante la colluttazione ha estratto il coltello con l'intenzione di gettarlo a terra, ma ha colpito senza volere l'agente, aggiungendo di vivere una situazione di continuo disagio.

In serata, il gip, come detto, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, motivando l'inverosimiglianza delle dichiarazioni di Hamis, non coincidenti con le risultanze emerse dai verbali degli agenti intervenuti. L'uomo, in particolare, avrebbe omesso, nel corso dell'interrogatorio, di avere iniziato a lanciare pietre ben prima che gli agenti si presentassero sul posto, contro i treni (mettendo a repentaglio la pubblica incolumità), e che sulle prime si fossero presentati soltanto due agenti, rendendo impossibile la sensazione di accerchiamento.

La decisione della custodia cautelare in carcere è stata presa dal gip valutando il concreto pericolo di fuga, dato che l'uomo è senza fissa dimora e irregolare nel Paese, e il pericolo che possa compiere altre violenze personali (viene citato tra gli altri un episodio del 5 maggio a bordo di un treno Salerno-Torino, nel quale, sorpreso senza biglietto, aveva minacciato con un rasoio il personale ferroviario), a cui è stata aggiunta "l'evidente incapacità di autocontrollo" da parte dell'uomo.