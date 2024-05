Poliziotto accoltellato nella stazione di Milano Lambrate: è grave

È in gravi condizioni un poliziotto di 35 anni accoltellato nella stazione di Lambrate a Milano, in piazza Enrico Bottini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due equipaggi. Le condizioni dell'agente, inizialmente valutate in codice "giallo" (meno grave) sono diventate "rosso" nel giro di poco ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda. È in prognosi riservata.

Poliziotto accoltellato: cos'è successo

Sul posto c'erano gli agenti delle volanti della questura e la polizia ferroviaria, che aveva chiesto il supporto dei colleghi per la presenza di un uomo molesto e in forte stato di agitazione. Lanciava pietre contro i treni e le persone. Aveva anche colpito alla testa una donna italiana di 55 anni, che è stata successivamente trasportata in codice verde presso l'ospedale Fatebenefratelli.

L'uomo, un trentasettenne marocchino irregolare, è stato colpito dai poliziotti con il taser ma la scarica non ha avuto efficacia per via del giubbotto che indossava. Ne è subito scaturita una colluttazione, durante la quale lo straniero ha colpito con un coltello il poliziotto, un vice ispettore della polizia di Stato. Tre fendenti alla schiena: centrando anche alcuni organi vitali. Il poliziotto è stato operato d'urgenza per l'emorragia riportata.

Il marocchino, con diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.