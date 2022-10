"Prendi la mia bici": e il poliziotto "ciclista" raggiunge il ladro e lo arresta

Quando ha visto la macchina bloccata nel traffico deve aver pensato di averla fatta franca. Ma, purtroppo per lui, non aveva fatto i conti con un agente che in un attimo si è improvvisato ciclista. Un uomo di 45 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì mattina a Milano dopo aver rubato una bici.

L'allarme è scattato verso le 12.40, quando un negoziante di via Conca del Naviglio ha sentito un forte rumore dalla strada e ha visto praticamente in diretta il 45enne che con un flessibile tagliava la catena di una bici. A colpo completato, il ladro si è allontanato con il bottino - di proprietà di un 62enne italiano -, ma è stato rintracciato nel vicino parchetto da una volante.

Mentre l'autista ha fatto il giro dell'area verde, il capo pattuglia è sceso dalla macchina e ha inseguito a piedi il fuggitivo, che è montato in sella ed è scappato. In quell'istante da lì è passato un cittadino che, capito cosa stava accadendo, ha ceduto la sua bici al poliziotto permettendogli così di raggiungere e bloccare il 45enne in via Marco d'Oggiono, dove aveva "buttato" la bici e un tablet - poi risultato rubato - all'interno di un portone. Per lui sono quindi scattate le manette.