Ferito alla testa un poliziotto colpito da una bottiglia davanti al Fabrique

Ha perso conoscenza dopo essere stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro lanciata contro di lui. L'accaduto intorno alla mezzanotte e mezza di sabato 12 novembre in via Fantoli, davanti al Fabrique. A rimanere ferito un poliziotto 36enne. Arrestato, invece, l'aggressore, un 23enne italiano incensurato.

In base a quanto ricostruito dalla questura, gli agenti del commissariato Mecenate erano in servizio vicino al locale per un evento musicale, quando il 23enne, che stava per entrare al Fabrique e aveva bevuto parecchio, ha lanciato una bottiglia di vetro contro il poliziotto, colpendolo alla testa.

Il 36enne è stato soccorso e portato all'ospedale San Donato dove gli hanno dato alcuni punti per la ferita, tenendolo poi sotto osservazione. Mentre il 23enne arrestato ora risponde di violenza e lesioni gravi a pubblico ufficiale.