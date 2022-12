L'uomo inseguito (e arrestato) da un poliziotto in monopattino

Fuga fallita. Due uomini - un 41enne senegalese e un 20enne somalo, entrambi irregolari ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati martedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi con centinaia di dosi di hashish.

I guai per i due sono iniziati quando una volante di passaggio sui Bastioni di Porta Venezia li ha notati parlare tra loro con fare sospetto e ha deciso di controllarli. Alla vista degli agenti, però, i due sono scappati in due direzioni diverse, convinti di farla franca. Il ragazzo di 21 anni è stato raggiunto e bloccato da una seconda macchina della polizia, mentre sulle tracce del più grande si è messo un agente che ha preso in prestito un monopattino elettrico da un passante.

A bordo del mezzo, il poliziotto è riuscito a fermare il 41enne, poi trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 500 euro. Il complice nascondeva invece 170 euro in contanti e 25 grammi di "fumo". Per entrambi sono così scattate le manette.